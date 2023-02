Milan-Atalanta, le probabili formazioni: Pioli ha scelto in attacco!

Manca sempre meno all’atteso big match di San Siro tra il Milan di mister Pioli e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il match rappresenta uno snodo cruciale in termini di lotta per l’accesso in Champions league e nessuno ha voglia di toppare un appuntamento così importante. Arrivano così informazioni circa le probabili scelte dei tecnici che hanno più di un grattacapo da risolvere mentre i tifosi aspettano di riempire le tribune dello stadio.

Nei rossoneri sicuramente il tema più discusso è quello dell’attaccante, che secondo la gazzetta dello sport sarebbe stato risolto da Pioli. Il giornale riporta infatti il probabile undici che dovrebbe scendere in campo con i bergamaschi: Maignan, Thiaw, Kalulu, Tomori, Hernandez, Messias, Tonali, Krunic, Leao, Diaz, Giroud.

Dovrebbe essere ancora il francese dunque a guidare il reparto offensivo del Milan, che prosegue la strada della difesa “a tre” che ha caratterizzato il recente passato. Scelte quasi obbligate invece per Gasperini che dovrà fare i conti anche con qualche indisponibilità ed acciacchi dei suoi.



Atalanta Gasperini Milan

La probabile formazione di Gasperini

Il tecnico dei bergamaschi dunque sembra avere le idee chiare sulla formazione che prenderà parte al match di San Siro. La sua squadra infatti dovrebbe scendere in campo con il collaudato sistema del 3-4-3 con Musso a difendere i pali, Toloi, Scalvini e Palomino a comporre la linea a 3, Koopmeiners e De Roon in mediana, Zappacosta e Maelhe sugli esterni dietro a Hojlund, Ederson e Lookman.

Enrico Tiberio Romano