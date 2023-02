Boom Milan, la quarta maglia è già un successo: record di vendite anche all’estero!

Il Milan di Stefano Pioli continua a cavalcare la striscia positiva che dura da ben 4 partite, in attesa dei prossimi avversari che saranno Fiorentina (in Serie A) e Tottenham (in Champions League).

L’ultima vittoria in campionato in casa contro l’Atalanta è stato un successo, ma non soltanto nel rettangolo di gioco, anzi.

I rossoneri, scesi in campo con la nuova maglia presentata in occasione della Milano Fashion Week, hanno generato particolare entusiasmo tra i tifosi e gli appassionati di abbigliamento grazie al nuovo kit.

Milan Maglia Vendite

Quarta maglia, boom di vendite all’estero: Theo il più richiesto

Di seguito le parole della Gazzetta dello Sport che ha riportato anche i dati di vendita della quarta maglia all’estero:

“Boom all’estero e tra i giovani. La nuova maglia del Milan è già un successo. Il quarto kit ispirato alla cultura 8-bit è già una vittoria. In Paesi come Stati Uniti (18,2%), Francia (10,6%), Germania (8,7%) e Cina (6,1%) è andata subito a ruba, soprattutto dopo il successo contro l’Atalanta di domenica sera. Tra le maglie più vendute c’è quella di Theo, protagonista contro la Dea con un sinistro al volo da 20 metri, poi finito in gol con l’autorete di Musso. Seguono la 11 di Ibrahimovic, la cui domanda ha subito una notevole impennata al momento del suo rientro in campo dopo più di 8 mesi, e la 8 di Tonali. Grande richiesta anche per la speciale maglia oro del nuovo kit portieri personalizzata con il numero 16 di Maignan“.