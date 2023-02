Tema rinnovi in casa Milan, da Giroud a Leao: le ultime

In casa Milan continua la preparazione in vista dell’importante sfida di domani sera contro l’Atalanta. Dopo il periodo buio dell’ultimo mese e mezzo circa, le tre vittorie consecutive, contro Torino e Monza in Campionato e contro il Tottenham in Champions League, hanno riportato il sereno nell’ambiente rossonero.

Il match di domani sera dirà tanto e, soprattutto, sarà un banco di prova importante, per capire se davvero la squadra di Pioli ha lasciato alle spalle il periodo negativo.

L’Atalanta avrà il dente avvelenato dopo lo stop casalingo contro il Lecce nella scorsa giornata e proverà a riguadagnare punti in ottica quarto posto.

Il Milan, dal canto suo, proverà a consolidare la posizione in classifica, con la consapevolezza di dover gestire le forse in vista del prosieguo della stagione.

Nel frattempo, però, la dirigenza rossonera è concentrata su altri aspetti. Infatti, l’argomento principale sono i rinnovi, o meno, di Giroud e Leao.

Tema rinnovi: Giroud vicino alla firma, Leao fa tremare il Milan

Milan, Giroud, rinnovo

Giroud e Leao sono gli ultimi due big in scadenza a non aver ancora rinnovato. Il Milan è intenzionato a prolungare il contratto ad entrambi, visto il loro peso all’interno della squadra, ma se per il francese la situazione e meno complicata, per il portoghese c’è un po’ di preoccupazione.

Infatti, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport questa mattina, per quanto riguarda Giroud, il club e l’agente del giocatore si sono confrontati. “La proposta rossonera salirà dai 3,2 milioni attuali a

3,7 più bonus“, scrive la rosea.

Pe quanto concerne Leao, invece, la situazione è più complicata. Se l’esterno portoghese non firma,

tra poco meno di un anno sarà libero di accordarsi con un altro club.

Dunque, “se il giocatore non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2024, come aquestopunto

pare sempre più probabile, in estate occorrerà fare cassa“, si legge su La gazzetta dello Sport.

Il Milan ha gli ha offerto 6 milioni all’anno fino al 2027, ma lui tentenna, e questo fa preoccupare i rossoneri.