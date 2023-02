Nuovo stadio, Sala rivela: “Ho un unico interesse”

Come ben noto sia il Milan che l’Inter stanno dialogando con il Comune di Milano per la costruzione del nuovo stadio di entrambe le società. Sul tema nelle ultime ore è nuovamente intervenuto il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante la cena di beneficenza “United for Ukraine” della United Onlus con Andriy Shevchenko all’Hotel Gallia.

Non abbiamo ancora informazioni ufficiali, non abbiamo parlato con il Milan o con le due squadre. A me la cosa che interessa è che rimanga lo stadio a Milano, meglio in quell’aerea. Io sono di parte ovviamente, ma dico ai rappresentanti delle due squadre che andando in un altro comune il problema non è solo costruire lo stadio, ma poi gestirlo. Faccio un piccolo esempio: per ogni partita di cartello noi mettiamo circa 60-70 vigili per la mobilità, per i controlli, per la sicurezza all’interno. Ne mettiamo 60-70 perché ne abbiamo 3000 e possiamo farlo. Un comune della cintura ha 30-40 vigili, che di sera diventano 10. Bisogna fare attenzione anche a questi aspetti. Ora, dopo tutto il lavoro fatto, è il momento di accelerare. L’ultima ipotesi la guardo con interesse ma vorrei capire dalle squadre se è qualcosa di reale oppure no, e ancora non lo so.