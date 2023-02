San Siro, problemi con il manto erboso: Milan e Inter corrono ai ripari

Milan e Inter starebbero valutando di intervenire sul manto erboso di San Siro durante la pausa per le nazionali per risolvere un problema causato dalle troppe partite ravvicinate che vengono giocate da entrambe le squadre in questa stagione.

Milan e Inter valutano l’intervento su San Siro

Stando a quanto riportato da Gazzetta.it, i due club di Milano, in seguito ai molti match ravvicinati giocati da entrambe le squadre tra Serie A e Champions League a San Siro, starebbero valutando dgeli interventi per sistemare il campo erboso dello stadio.

San Siro Milan Inter

Il Milan e l’Inter starebbero infatti valutando una possibile rizollatura del campo sfruttando anche l’imminente pausa per le nazionali. L’unico problema sarebbe il costo che si aggira attorno ai 250 mila euro a testa.

San Siro, l’alternativa alla rizollatura

I 500 mila euro complessivi sarebbero una spesa troppo alta per i due club che potrebbero valutare di aspettare per vedere se il manto erboso di San Siro, con meno gare ravvicinate, possa tornare come prima senza un’eventuale rizollatura.

Giacomo Pio Impastato