Tottenham, Conte sarà in panchina contro il Milan? Il vice Stellini fa chiarezza

Christian Stellini, vice di Antonio Conte al Tottenham, ha parlato in conferenza stampa delle condizioni di salute dell’ex allenatore di Juventus ed Inter. Queste le sue dichiarazioni:

“Probabilmente Antonio da quando è tornato ha sottovalutato il decorso post operatorio. Lo stress della partita gli ha causato qualche problema e quando ha parlato col medico gli ha detto che doveva prendersela comoda. Tornerà presto ma non così presto come sperava.

Ci sentiamo tre volte al giorno e ogni volta mi dice di voler tornare. La salute è più importante, per questo motivo il club, Antonio e lo staff medico hanno preso questa decisione. Ha bisogno di tempo per essere al 100%, Antonio non al 100% non è Antonio. Non conosciamo i tempi di recupero“.

Tottenham, due settimane di riposo per Conte: nel mirino il ritorno con il Milan

Nonostante Stellini non si sia sbilanciato sui tempi di recupero del mister pugliese, secondo quanto riportato da Matt Law per The Telegraph, il Tottenham spera che Antonio Conte possa tornare sulla propria panchina in occasione del match di ritorno di Champions League contro il Milan.

L’allenatore degli Spurs, infatti, potrebbe avere bisogno di un periodo di riposo di circa due settimane per continuare la riabilitazione in Italia dopo l’intervento alla cistifellea.