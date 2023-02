Milan, la pista Marcus Thuram si complica: è stato offerto al top club

Come noto ormai da tempo il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante da affidare a Stefano Pioli in vista della prossima stagione.

Il rendimento di Origi non ha, al momento, rispettato le attese e il contratto di Giroud non è stato ancora rinnovato. Per Ibrahimovic, invece, non è ancora chiaro quale sarà il suo futuro. Proprio per questo il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante.

Nelle ultime settimane in casa Milan è circolato il nome di Marcus Thuram, figlio d’arte, attaccante francese.

Thuram

Thuram offerto al Barcellona

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il classe 1997 che lascerà il club tedesco a parametro zero è stato offerto al Barcellona.

Inoltre lo stesso calciatore apprezzerebbe volentieri la destinazione, spiega l’edizione odierna del quotidiano spagnolo, ma ci sarebbe lo scoglio del fair play finanziario del club catalano che potrebbe rallentare la trattativa.

Inoltre, l’interesse del Barcellona, si aggiunge a quello di Chelsea, Psg, Atletico Madrid, Manchester United e Inter.

Con una concorrenza del genere sarà difficile per le italiane riuscire a strappare il sì di Marcus Thuram