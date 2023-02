Ansia Conte, infortunio per un titolare: salta Milan-Tottenham?

Brutte notizie per Antonio Conte che nella giornata di oggi ha subito una pesante sconfitta per 4-1 con il suo Tottenham in casa del Leicester City. Negli Spurs inoltre al minuto 65′ ha dovuto abbandonare il terreno di gioco Rodrigo Bentancur, centrocampista uruguayo ex Juve che al momento è forse l’uomo chiave del reparto nella sua squadra. Il calciatore che aveva siglato il gol del momentaneo 0-1 è riuscito ad uscire sulle sue gambe ma è apparso abbastanza dolorante.

Bentancur a rischio per Milan-Tottenham?

Al momento come immaginabile è ancora troppo presto per tirare delle conclusioni ma, sicuramente questo episodio può rappresentare un ulteriore gatta da pelare per il tecnico italiano in vista degli ottavi di finale di Champions League con il Milan.

Cristian Stellini, secondo di Conte sulle condizioni di Bentancur ha dichiarato: “Sente molto dolore, ma può camminare ed è importante che sia riuscito a tornare in panchina. Verificheremo come sta e ne sapremo di più tra qualche giorno”.

Enrico Tiberio Romano