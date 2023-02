Milan-Tottenham, novità importante per gli Spurs: la notizia!

Ci avviciniamo al momento più caldo e chiave della stagione, con gli ottavi di Champions League ormai alle porte. L’importanza di questo periodo aumenta ancor di più per il Milan e soprattutto per Stefano Pioli, che mai come ora è sulla graticola e sempre in discussione da stampa e tifosi.

Passare il turno e approdare ai quarti potrebbe totalmente stravolgere la visione di questa stagione per i rossoneri, tanto che gli stessi tifosi saranno presenti a San Siro e spingeranno la squadra prima nel match di domani alle 20:45 contro il Torino, e poi nel match contro gli Spurs di martedì.

Il club inglese, invece, viene da un periodo abbastanza positivo in cui spicca, soprattutto, la vittoria di misura in casa contro il Manchester City di Pep Guardiola, grazie ad un gol di Harry Kane, entrato nella storia per essere il miglior marcatore della Premier League.

Conte Tottenham Inghilterra (Photo by Julian Finney/Getty Images)

L’assenza che ha fatto preoccupare tutto i tifosi inglesi nell’ultimo periodo è stata quella di Antonio Conte, anche se attraverso i propri account social, il Tottenham ha annunciato che nella giornata di oggi il tecnico ex Inter e Juventus è tornato a dirigere l’allenamento della squadra dopo l’operazione alla cistifellea.

Quindi sarà presente a bordocampo nel suo rientro in Italia a San Siro.

Beniamino Pasquariello