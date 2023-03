Brahim Diaz, novità dell’ultim’ora da Milanello sulle condizioni

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, il Milan è tornato a Milanello per iniziare a preparare la sfida di mercoledì di Champions League contro il Tottenham, decisiva per il passaggio del turno.

Durante la conferenza stampa prima della trasferta la Franchi, Stefano Pioli aveva annunciato che Brahim Diaz sarebbe rimasto ai box per una distorsione al ginocchio.

Le sue condizioni sarebbero state da valutare per il match europeo, con il rischio però di una possibile ricaduta. Come riportato da Peppe Di Stefano direttamente dal centro sportivo, in mattinata il fantasista spagnolo avrebbe effettuato solo lavoro personalizzato.

Brahim Diaz Milan Tottenham

Mentre i compagni che hanno preso parte alla trasferta in toscana facevano lavoro di scarico, lo spagnolo ha proseguito con il programma studiato dallo staff del Milan per cercare di riaverlo a disposizione il prima possibile.

Al momento le sue condizioni restano un’incognita. Decisivo sarà il test di domani, quando la squadra inizierà a lavorare sul campo le prove tattiche studiate da Stefano Pioli per arginare gli Spurs.

In caso di convocazione, difficilmente verrà schierato dal primo minuto: più probabile un’eventuale entrata a partita in corso.