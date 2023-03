Rientro in gruppo di Calabria e Bennacer, sorride Pioli: non succedeva da maggio 2021!

L’emergenza infortuni per il Milan di Pioli sembra essere finalmente alle spalle. Dopo due giorni di riposo, la squadra si è oggi ritrovata a Milanello per iniziare a preparare la sfida di sabato 4 maggio contro la Fiorentina.

Dopo i recuperi di Ibra, Maignan, Florenzi e Tomori, oggi si sono rivisti anche Calabria e Bennacer: i due si solo allenati con la squadra e, a meno di ricadute, saranno regolarmente convocati da Pioli.

In questo momento, l’infermeria rossonera è del tutto vuota, una novità assoluta se analizziamo il trend delle ultime stagioni.

Pioli Milan

Infermeria vuota, il dato sorprende: ultima volta nel 2021

Come riportato da Giuseppe Pastore infatti, era dal 9 maggio 2021 che il Milan non aveva alcun indisponibile in rosa, da quel Juventus-Milan terminato con il risultato di 0-3.

Pioli avrà dunque tante carte da giocare contro la Fiorentina e scegliere la formazione non sarà facile. L’importante sarà continuare con le buone cose fatte contro Tottenham e Atalanta, così da rimanere in corsa Champions.