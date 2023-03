Calciomercato Milan, sfuma l’obiettivo? È vicino al Bayern Monaco!

Canta radiomercato, per lo meno la sua edizione spagnola. Infatti arrivano nuove notizie dalla Spagna per quello che riguarda la situazione Marcus Thuram. L’attaccante del Borussia Moenchengladbach è da diverso tempo nel mirino di Milan, Inter e Juve.

Calciomercato, la situazione Thuram

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, Thuram sarebbe molto vicino al Bayern Monaco, ancora pronto a monopolizzare il mercato tedesco. Thuram è infatti in scadenza con il Gladbach e andrà via durante la finestra estiva di mercato.

FOTO: Thuram-Gladbach

Infatti, secondo il Mundo Deportivo, i bavaresi avrebbero superato la concorrenza del Barcellona e delle italiane. Il francese non cambierebbe Paese, resterebbe in un campionato conosciuto ed entrerebbe nelle fila di una delle squadre più forti del mondo.

Di conseguenza si defilano Milan e Inter, mentre per il Mundo Deportivo la Juve può ancora essere in corsa per Thuram. Tuttavia servirebbe un miracolo, così come per Milan e Inter. Inoltre il mercato insegna che tutto può cambiare in pochi giorni.

Enrico Coggiola