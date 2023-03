Mercato Milan, Maldini sul talento inglese dell’Arsenal!

Il Milan ha deciso: il grande investimento del prossimo mercato sarà in attacco. Forte interesse dei rossoneri per una punta di proprietà dell’Arsenal.

Al momento, come sostituti di Oliver Giroud, Stefano Pioli può contare solamente su Zlatan Ibrahimovic e Divock Origi. Se, però, il futuro del bomber francese appare ancora a tinte rossonere, lo stesso non si può dire degli altri due.

Nel caso di Ibra, la valutazione della dirigenza non può prescindere da un discorso di affidabilità ed età. Le prestazioni dell’ex Liverpool, invece, sono state deludenti finora, mettendo decisamente a rischio la sua conferma. Dunque, tutti i ragionamenti lasciano pensare che il Milan punterà a rinforzarsi in quel ruolo al termine della stagione in corso.

Calciomercato Milan Balogun

Milan, forte interesse per Balogun dell’Arsenal

A tal proposito, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Maldini e Massara starebbero monitorando molto attentamente Folarin Balogun, attaccante inglese classe 2001, di proprietà dell’Arsenal, ma attualmente in prestito al Reims.

In Ligue 1, Balogun si sta mettendo in mostra a suon di gol: sono 15 finora in 25 presenze stagionali (solo 3 in meno del capocannoniere Mbappé). Attualmente, la cifra richiesta dai Gunners per il suo cartellino è di 20-25 milioni, ma è destinata a salire ancora di qui al suo rientro in Inghilterra.

Al termine del prestito in Francia, l’Arsenal potrebbe infatti decidere di trattenerlo in rosa. La concorrenza nel ruolo, però, è parecchio agguerrita: un fattore che il Milan intende sfruttare a suo favore nelle trattative con il giocatore e il club londinese.