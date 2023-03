Calciomercato Milan, indiscrezione inedita sui rossoneri: può arrivare dalla Premier!

In questi giorni non c’è solo la questione legata al rinnovo di Leao ad impegnare gli uomini di mercato rossoneri, ma qualcosa si sta muovendo anche per quanto riguarda il mercato in entrata.

In vista della prossima sessione di calciomercato estiva il Milan ha intenzione di rinforzare il centrocampo, inoltre resta da capire il futuro di Aster Vranckx.

Calciomercato Milan, Maldini fiuta l’affare: svelato un obiettivo dal Chelsea

Secondo quanto riferito dal quotidiano inglese The Sun, la dirigenza rossonera ha messo gli occhi su Ruben Loftus-Cheek.

Ruben Loftus-Cheek

Il centrocampista del Chelsea partirebbe per una cifra che si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Il suo contratto scade tra meno di 18 mesi e la nuova dirigenza Blues ha intenzione di monetizzare con la sua cessione. A questo punto sono alte le possibilità che Vranckx possa lasciare Milano alla fine di questa stagione.

Nei mesi scorsi anche altre squadre hanno mostrato interesse nei suoi confronti, tra queste Lazio e Crystal Palace, ma ad ora l’ipotesi più accreditata per il suo futuro sembra essere il Milan.