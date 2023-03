Milan, dubbi sul rinnovo di Leao: la mossa a sorpresa di Mendes

Dopo la sconfitta di Firenze, è tempo per i rossoneri di voltare pagina e concentrarsi sul match di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Tottenham.

Per passare il turno il Milan dovrà confermare quanto di buono fatto vedere all’andata, ma per farlo c’è bisogno dell’appoggio di tutti i suoi giocatori più importanti, tra i quali senz’alcun dubbio Rafael Leao.

Calciomercato Milan: le ultime sul rinnovo di Leao

A tener banco è la questione legata al rinnovo del fuoriclasse portoghese. Come riferito dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Milan spera ancora nel rinnovo, ma il rinnovo proposto a gennaio non è stata accettato.

Rafael Leao

Ora i rossoneri attenderanno prima di formulare una nuova proposta, che dovrebbe essere formulata fra aprile e giugno.

Intanto però Jorge Mendes ha offerto Leao al Real Madrid, una mossa inaspettata che è servita per capire se ci fosse un reale interesse da parte dei Blancos.

Calciomercato Milan: Leao-Real: i dettagli della possibile operazione

Rafael Leao

Al momento l’ipotesi Real pare altamente improbabile, poiché in quel ruolo c’è già Vinicius. Inoltre per l’estate la dirigenza ha altri obiettivi, e non sarebbe in grado di poter offrire la cifra richiesta dai rossoneri e da Leao.