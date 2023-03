Champions League, Krunic scuote il Milan: “Dobbiamo trovare qualcosa in più”

Inizia a farsi sentire il clima Champions in casa Milan. La sfida con il Tottenham potrebbe rivelarsi la svolta di questa seconda parte di stagione del Diavolo, riportando entusiasmo nell’ambiente rossonero.

Tottenham-Milan, parla Krunic

Lo sanno bene i giocatore del Milan, in particolare Rade Krunic, il quale può sfruttare l’occasione per scalare le gerarchie di Pioli. Proprio Krunic ha parlato dell’imminente ottavo di finale ai microfoni di Milan TV.

Il centrocampista ha subito predicato calma: “È una partita come tutte le altre, anche se è ovviamente un po’ più importante perché è un ottavo di Champions. Dentro di noi dobbiamo trovare qualcosa in più rispetto al solito. Però dobbiamo giocarla come tutte le altre“.

FOTO: Milan-Tottenham

Krunic ha poi detto la sua sul Tottenham: “Tutti sappiamo che loro sono una squadra diversa fuori casa e in casa. Giocano in modo diverso. Siamo preparati per la partita diversa rispetto all’andata”.

In chiusura Krunic si è soffermato sulla differenza tra Serie A e Champions: “Per tanti di noi trovarci in queste gare ad eliminazione diretta è qualcosa di nuovo. Qua passa solo una squadra, però siamo preparati per tutto e per qualsiasi risultato arrivi”.

Enrico Coggiola