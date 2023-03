Condizioni Theo Hernandez, dalla Francia arrivano novità

Direttamente dal ritiro della nazionale francese, il CT Didier Deschamps ha dato un aggiornamento sulle condizioni di Theo Hernandez.

Il n°19 rossonero aveva infatti saltato la partita contro l’Udinese a causa di una sindrome influenzale. Nonostante ciò, il terzino francese è stato regolarmente convocato dalla propria nazionale per le gare contro Olanda e Irlanda, valevoli per le qualificazioni agli europei del 2024.

A seguire, le parole di Deschamps:

“Per Theo non c’è niente di cui preoccuparsi oggi. Non ha un problema muscolare, la cosa sta facendo il suo corso”.