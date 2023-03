“De Keteleare ha un problema e in Italia si paga”: l’ex Milan non ha dubbi sul centrocampista

La sconfitta rimediata in trasferta contro la Fiorentina ha complicato, e non poco, il cammino dei rossoneri in questo campionato, complicando la corsa alla qualificazione in Champions League.

Il match ha visto il ritorno da titolare di Chrales De Keteleare, il quale nonostante alcuni buoni spunti, non ha inciso al meglio nel match, confermando le sue difficoltà di adattamento al calcio italiano.

Il belga è apparso ancora troppo restio a rischiare, apparendo timido e impaurito. Sicuramente l’approccio shock al campionato italiano non lo ha favorito, ma urge un cambiamento.

Borriello avvisa De Keteleare: “Così non ti aspettano”

Marco Borriello, ex attaccante del Milan, ha espresso la sua opinione sul momento del talento belga e sulla sua prestazione contro la Fiorentina.

Di seguito le sue dichiarazioni a Sky Sports: