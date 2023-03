Di Marzio: “Il Milan è uscito dalla crisi grazie a lui”, poi il commento su De Ketelaere

Il noto giornalista Gianluca Di Marzio ha svelato chi, a detta sua, ha avuto il merito di far uscire il Milan dalla crisi vissuta a gennaio. Di seguito, le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

“È stato bravo Pioli. Il Milan aveva avuto la crisi più forte tra i club in lotta per la Champions, come punteggi e prestazioni. Ha trovato una soluzione, come il cambio di sistema di gioco. Ha capito che mancava compattezza e ha cercato di fare più solidità e sicurezza, valorizzando giocatori come Thiaw e dando sicurezza mentale alla squadra. Milan assolutamente guarito.