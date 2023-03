Classe 1998, il Milan ha individuato il nuovo difensore: dalla Turchia

Le ultime settimane del Milan hanno dimostrato tutta la competenza e la capacità dell’allenatore Stefano Pioli, il tecnico è stato in grado di rimediare al problema difensivo della propria squadra ridisegnando il modulo e conseguenzialmente il modo di giocare dei suoi interpreti.

Col passaggio al 3-4-2-1 il Milan ha trovato una nuova giovinezza fatta di cleen sheet e buone prestazioni, nelle ultime 4 tra campionato e Champions League il trio difensivo Tomori-Kalulu-Thiaw è stato semplicemente perfetto con il giovane Malick Thiaw autore di prove davvero molto convincenti, capace di sorprendere tutti.

Calciomercato Milan Maldini

Il Milan punta il difensore Victor Nelsson

Per dare continuità alle prestazioni della difesa rossonera c’è il bisogno impellente di nuovi innesti per migliorare il reparto in vista della prossima stagione che dovrà essere a tutti gli effetti quella della rivincita sull’attuale capolista Napoli.

Nelle ultime ore sta circolando il nome di Victor Nelsson, difensore classe 1998 militante nel Galatasary, attuale capolista del campionato turco. Il difensore danese, seppur non altissimo (185 cm), fa della forza fisica il suo punto di forza.

Ci sono diverse squadre italiane interessate al difensore, secondo quanto scrive il portale sporx.com, sono tre i club che concorrono col Milan per l’acquisto del difensore: Sampdoria, Atalanta e Fiorentina con lo stesso club viola che avrebbe chiesto informazioni sul ragazzo durante la militanza di Pulgar in Turchia.

Il cartellino del danese si aggira intorno ai 15 milioni di euro, cifra non proibitiva per le casse rossonere ma data la parecchia concorrenza i dirigenti rossoneri Maldini e Massara dovranno decidersi in fretta nel da farsi.