L’agente dell’obiettivo di mercato esce allo scoperto: affare da 10 milioni!

Intervistato ai microfoni di Sportitalia, l’agente di Lewis Ferguson ha parlato della possibilità di vedere il suo giocatore in una big del nostro calcio.

Dopo i discorsi delle ultime settimane che confermavano l’interesse del Milan per il giovane talento del Bologna, il procuratore ha anche ipotizzato le cifre per un eventuale operazione.

Di seguito le sue parole:

Ferguson Agente Milan

SUL BOLOGNA: “Ferguson mi disse 5 anni fa che sapeva che in futuro avrebbe giocato nei massimi campionati. La sua autostima è incredibile. Bologna è stata una grande opportunità per lui e ad oggi non si è pentito della scelta fatta. Sa di essere destinato alla vetta del calcio”.

Ferguson piace al Milan, parla l’agente: “Si può chiudere a 10 milioni!”

“Non mi piace parlare di quale squadra sarebbe più adatta per lui. Ferguson è duttile e può giocare in molti moduli. Penso che un prezzo di 9-10 milioni sia una cifra giusta al momento. Lewis ha una profonda convinzione di poter giocare nei migliori campionati d’Europa. In Italia ha ancora qualcosa in sospeso”.