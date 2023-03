Tegola per Italiano, lesione di secondo grado all’adduttore per il calciatore: salta il Milan

La squadra di Stefano Pioli è chiamata a dare continuità all’ottima periodo di forma, dopo il disastroso gennaio che ha visto il Milan uscire di scena per la sfida scudetto a vantaggio di un Napoli che sta monopolizzando il campionato, i rossoneri devono centrare a tutti i costi la qualificazione alla prossima Champions League.

Nel tragitto verso la qualificazione gli uomini di Pioli incontrano la Fiorentina di Vincenzo Italiano sabato sera prima di partire alla volta di Londra per il ritorno dell’ottavo di finale di Champions League che vedrà il Milan affrontare il Tottenham di Antonio Conte, dopo l’1-0 dell’andata i rossoneri hanno tutte le carte in regola per staccare il pass per i quarti di finale ma, come direbbe Stefano Pioli, prima testa alla Fiorentina.

Terzic infortunio Fiorentina-Milan

Il difensore non parteciperà alla sfida di sabato sera

Fiorentina che fin qui sta deludendo le aspettative dei tifosi e non, partita per impensierire le “7 sorelle” per un posto Uefa la Viola occupa la dodicesima posizione in classifica con enormi problemi in fase realizzativa.

Il tecnico Vincenzo Italiano ad oggi non ha ancora trovato una quadra e soprattutto non ha una 11 base ma preferisce cambiare gli interpreti ogni partita non garantendo così a nessuno il posto da titolare, una squadra come la Viola con un reparto offensivo davvero invidiabile ha messo a referto soltanto 27 gol in 24 partite, un dato davvero preoccupante.

Un ulteriore notizia allarmante per la squadra di Italiano è l’assenza del difensore Aleska Terzic contro il Milan, uscito malconcio dal match contro il Verona il calciatore serbo si è sottoposto a degli esami; di seguito il comunicato diramato dal sito ufficiale della Viola sull’entità dell’infortunio: