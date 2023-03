Bonaventura ricorda: “Al Milan ho vissuto delle emozioni incredibili”, poi il commento sui tifosi

La Fiorentina con una grande prestazione batte il Milan e complica i piani Champions della squadra di Pioli. Inutile la rete del 2 a 1 di Theo Hernandez nel finale. I rossoneri, in attesa della sfida della Roma, si trovano a soli 3 punti dal quinto posto

Protagonista del match di questa per la Fiorentina è certamente Giacomo Bonaventura, autore di un’ottima gara. L’ex centrocampista del Milan, ai microfoni di Sky, ha commentato il match e ricordato anche i suoi 6 anni in rossonero.

Giacomo Bonaventura

Le parole di Bonaventura sul Milan

“Sono molto teso quando gioco contro il Milan. Ci sono stato 6 anni e ho vissuto delle emozioni incredibili, giocare a San Siro per me era una cosa fantastica. Non volevo finisse mai la partita. I tifosi sono stati sempre vicini anche in quegli anni complicati. Poi due anni fa mi hanno fatto un applauso incredibile e mi è venuta la pelle d’oca. Il Milan ha un tifo fantastico. Ho dato sempre il massimo e sono stato apprezzato per questo”.