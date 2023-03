Italiano: “Finalmente una gara di qualità, abbiamo meritato la vittoria”

Una bella Fiorentina batte il Milan per due a uno. Sconfitta pesante per i ragazzi di Pioli che non riescono ad allontanarsi dal quinto posto, occupato dalla Roma che ha una partita in meno.

La corsa Champions non è compromessa ma adesso i rossoneri non potranno più sbagliare. Mercoledì la sfida contro il Tottenham per rialzare subito la testa dopo la sconfitta di questa sera.

Al termine della gara Vincenzo Italiano ai microfoni di Sky ha commentato la vittoria.

Vincenzo Italiano

Le parole di Italiano nel post gara

“Ha ritrovato la sua Fiorentina? Finalmente una gara di grande qualità contro una squadra in netta crescita come il Milan che non ti fa riferimenti, sono felice per questo. I ragazzi hanno sfoderato una prestazione di qualità, ma oggi i ragazzi erano troppo concentrati e penso sia stata una vittoria meritata.

Fiorentina cresciuta anche in questo? Abbiamo difeso bene, in altre circostanze ci abbiamo perso delle partite, su un corner abbiamo mezzo dormito e perso la partita. Oggi è andata bene, ci sta anche soffrire all’interno di una partita.

Tanti impegni: Credo che abbiamo voluto tutti fortemente questa Coppa, superando un playoff e poi ad opporci contro i nostri avversari con grande orgoglio. Abbiamo voglia di continuare e andare avanti, mancano degli allenamenti rispetto all’anno scorso per preparare le partite e stiamo riuscendo a coinvolgere tutti. Gli attaccanti hanno iniziato a far gol, sono felice quando qualcuno subentra ed è decisivo. Se questa è la mentalità possiamo fare bene in tutti gli impegni che abbiamo.

13 gol nelle ultime cinque partite: Io credo che in tantissime partite abbiamo calciato verso la porta senza precisione e senza concretezza, spesso ci è andata male e spesso abbiamo perso partite che non meritavamo. In queste cinque partite abbiamo fatto vedere che i nostri attaccanti sanno fare gol, hanno trovato ispirazioni.

Abbracci con Dodo? È arrivato dopo nove mesi di inattività, allenandosi da solo e chiaramente non riesci ad essere alla pari con gli altri, è arrivato con grosse difficoltà, stava perdendo fiducia. Qui noi lo abbiamo aiutato e lo abbiamo voluto fortemente, le difficoltà iniziali ci hanno un po’ penalizzato adesso mi auguro di avere tutti al 100% sarà un tour de force.

Bellissima atmosfera, devo dire che in casa abbiamo sempre avuto una presenza numerosa, la gente non ci ha mai abbandonato. L’abbiamo un po’ delusa ma oggi abbiamo ripagato con una prestazione superlativa, spero sia una spinta per finire questo campionato al massimo“