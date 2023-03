Florenzi deluso: “Stasera il Milan è mancato in un aspetto”, poi il commento su Maignan

Intervenuto ai microfoni di Dazn e Sky Sport nel post partita di Milan-Salernitana, Alessandro Florenzi ha commentato quella che è stata la partita di questa sera, terminata sul risultato di 1-1.

Il gol di Olivier Giroud non è bastato a Stefano Pioli e ai suoi uomini per portare a casa i 3 punti, e la delusione si può percepire anche dalle parole dell’ex giocatore di Roma e Valencia.

Florenzi Milan Salernitana

Florenzi nel post partita: “Siamo delusi, la storia del Milan parla chiaro!”

“Siamo arrabbiati, volevamo portare a casa la vittoria e i 3 punti, abbiamo fatto vedere comunque che c’eravamo. Abbiamo creato tanto. Magari in altri momenti in certe occasioni la palla entra. Siamo delusi ed amareggiati, rimbocchiamoci le maniche e pensiamo alla prossima. Sapevo che oggi il mister mi avrebbe potuto mettere in campo. L’obiettivo era quello di rientrare, mi era mancato questo gruppo. Daniel Maldini deve mettere un po’ la testa apposto e spero che abbia preso la patente (ride, ndr), a parte gli scherzi ha grandi qualità. Quarti di Champions? La storia del Milan parla chiaro, era troppo tempo che il club non li giocava. Proveremo a fare del nostro meglio giocando il nostro calcio. Non vedo questa differenza tra Italia e Europa, la squadra si allena sempre bene. Ieri abbiamo fatto una rifinitura simile a quella prima del Tottenham. Le partite sono tutte diverse, ci sono tanti fattori. Dobbiamo continuare a lavorare. Maignan? Il salvataggio su Dia è come un gol. Sappiamo il suo valore, senza sminuire quello che ha fatto Tatarusanu. Si giudica sempre l’ultima partita e non le cose in generale. Detto questo, Maignan è davvero un grande portiere“.