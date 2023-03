Futuro Giroud, novità in arrivo sul rinnovo con il Milan: è successo oggi

Da un lato la testa concentrata sui prossimi impegni stagionali, tra Campionato e Champions League, dall’altro bisogna pensare al futuro, alla squadra che verrà tra entrate e uscite e ai rinnovi di alcuni giocatori.

Infatti, se sullo sfondo incombono impegni di campo di grande importanza (alla prossima c’è il Napoli e non bisogna perdere il treno quarto posto e fra qualche giorno ancora i partenopei in Champions League, con la gara di campionato contro l’Empoli a fare da spartiacque), la dirigenza rossonera è concentrata anche sul resto, non solo sulle gare che attendono il Milan.

Tra gli impegni che stanno più a pensiero a Maldini e Massara c’è la situazione legata a Olivier Giroud.

Rinnovo Giroud, giornata importante: oggi incontro tra le parti

Giroud, Milan, rinnovo

Stando a quanto appreso su GianlucaDiMarzio.com, oggi i rossoneri stanno incontrando in sede a Milano gli agenti dell’attaccante francese per parlare del rinnovo di contratto.

Giroud ha il contratto in scadenza a giugno 2023, ma la volontà delle parti è di trovare l’intesa a breve e la speranza nell’ambiente Milan è che si arrivi presto alla fumata bianca, considerando l’importanza del bomber transalpino.