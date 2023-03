Milan, Ibrahimovic a caccia di record: può entrare nella storia della Serie A!

Manca sempre meno a Milan-Salernitana, gara che chiude la ventiseiesima giornata di Serie A. Mister Pioli dovrà sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, provando a mandare in campo l’undici migliore.

Occasione ghiotta per i rossoneri per provare a guadagnare tre punti fondamentali, considerando le sconfitte di Inter, Atalanta e Roma e il pareggio della Lazio.

In un periodo pieno di partite importanti e decisive, si potrebbe pensare ad una sorta di turnover, almeno in attacco, dove Origi e Ibrahimovic scalpitano per far rifiatare Giroud.

Stando a quanto riporta Tuttosport, però, per lo svedese bisogna aspettare, difficile parta dall’inizio, più probabile a gara in corso, in cerca di un record che gli darebbe il primato in Serie A.

Ibrahimovic, serve un gol per il record in Serie A

Milan, Ibrahimovic, record

Zlatan Ibrahimovic vuole essere determinante per questo Milan, un po’ come lo è stato l’anno scorso, seppur abbia saltato una parte della stagione per via dell’infortunio.

Uno come lui, però, per la sua esperienza e il suo carisma, può fare la differenza anche dietro le quinte. Adesso, però, vuole tornare a pieno ritmo e aspetta il suo momento, con un record nel mirino.

Infatti, come scrive Tuttosport, “adesso ha nel mirino un altro traguardo che lo isserebbe ancora di più nell’Olimpo dei giocatori più iconici di sempre. Ibra che oggi ha 41 anni, 5 mesi e 10 giorni, con un gol diventerebbe non solo il marcatore più “vecchio” della Serie A, superando Costacurta (che

fece gol a 41 anni e 25 giorni), ma anche dei cinque campionati top europei. Nessuno in Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue1 ha mai segnato un gol alla sua età“.