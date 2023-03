Calciomercato, pazza idea per il Monza: si pensa a Ibrahimovic per l’attacco

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic al Milan è ancora tutto da definire. Il contratto dello svedese è in scadenza il prossimo 30 giugno e ancora non è stato trovato l’accordo per un eventuale accordo.

L’anno di Ibrahimovic è stato condizionato dagli infortuni che lo hanno tenuto lontano dai campi per diverso tempo. Solo nelle ultime settimane l’attaccante svedese è tornato a pieno regime, conquistando anche una storica convocazione in nazionale a 41 anni.

Ibrahimovic Milan Futuro

Galliani vuole portare Ibrahimovic al Monza

Come detto il futuro del centravanti svedese è ancora tutto da definire e secondo quanto riportato dalla redazione di calciomercato.com il Monza starebbe clamorosamente pensando a Ibrahimovic in vista della prossima stagione.

Un’idea del Condor Galliani che starebbe valutando di presentare un’offerta a Ibrahimovic per portarlo al Monza. L’idea potrebbe prendere seriamente corpo nelle prossime settimane.

Se non dovesse arrivare l’accordo di rinnovo con il Milan, Adriano Galliani potrebbe dunque proporre un ruolo da leader a Ibrahimovic nel suo Monza