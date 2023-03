Fiorentina-Milan, nuovo record storico per Ibrahimovic

Brutto stop per il Milan di Stefano Pioli che, dopo un gennaio horror, aveva iniziato a mettere il piede sull’acceleratore centrando 4 vittorie consecutive tra campionato e Champions League.

Fiorentina sempre padrona del campo e del gioco che non ha lasciato respirare i rossoneri, mai pericolosi dalle parti di Terracciano.

Probabilmente la testa dei calciatori era già a mercoledì, con il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Tottenham in programma, ed un 1-0 da difendere in quella che si prepara ad essere la partita più importante della stagione.

Ibrahimovic Fiorentina record

Come detto, l’attacco del Milan di ieri sera è stato davvero in ombra, con Rebic e soprattutto Giroud sottotono.

Per questo motivo, intorno alla metà del secondo tempo, l’ex mister di Fiorentina e Inter ha optato per l’entrata in campo di Zlatan Ibrahimovic al posto del francese.

Con l’ingresso di ieri il Milan diventa la squadra con cui lo svedese ha giocato più partite in campionato in carriera (123), stabilendo così un nuovo personale record.

Beniamino Pasquariello