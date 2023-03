Milan senza Kalulu, Pioli pensa ad una mossa a sorpresa per sostituirlo

Il Milan si appresta ad approcciare alla fase più calda del campionato, travolti da dubbi e incertezze. I rossoneri devono innanzitutto risolvere i loro problemi in fase offensiva, dove sperano di ritrovare il miglior Leao, apparso molto opaco nell’ultimo periodo. Pioli spera di ritrovarlo più carico di ritorno dalla nazionale, dove è riuscito a tornare al gol.

La sosta però ha portato un ulteriore intoppo in questo momento di suo già complicato, cioè l’infortunio di Pierre Kalulu. Il francese salterà sicuramente il match contro il Napoli di domenica e forse non solo quello.

Stefano Pioli

Kalulu out, l’idea di Pioli per sostituirlo

Kalulu aveva formato nell’ultimo periodo una solidissima catena difensiva insieme a Thiaw e Tomori: il suo scioglimento rischierebbe di togliere ulteriori certezze alla squadra. Per questo, secondo quanto riporta Tuttosport, l’idea di Pioli per sostituirlo sarebbe quella di un ritorno al 4-2-3-1, ma in una veste diversa rispetto a quella già vista ad inizio stagione.

L’idea sarebbe infatti quella di schierare come trequartista un giocatore più tattico come Krunic, rinunciando invece alla fantasia di Brahim Diaz e De Ketelaere. Questa mossa nasce allo scopo di replicare quanto visto nella vittoria dello scorso anno a Napoli, in cui a ricoprire quel ruolo fu Kessiè, giocatore dalle caratteristiche più difensive.