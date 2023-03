Tottenham-Milan, Kalulu sicuro: “Un fattore farà la differenza”, poi il commento su Pioli

Intervistato ai microfoni di Prime Video, Pierre Kalulu ha parlato in vista della delicata sfida di questa contro il Tottenham, valida per gli ottavi di ritorno della Champions League.

Di seguito le sue parole:

SULLA PARTITA: “La Champions fa sempre brillare gli occhi da piccoli. E noi abbiamo approcciato le partite nella maniera migliore possibile. Mi aspetto a Londra una partita difficile. Sappiamo che serve un gol più dell’altro. La concentrazione farà la differenza”.

SULL’ESSERE DIFENSORE: “Il ruolo del difensore è un po’ ingrato. Puoi fare una bellissima partita, puoi sbagliare una volta ed è come se sbagliassi tutta la partita. A questi livelli devi solo dimostrare che sei uno che può aiutare a vincere. Io posso prendere gol, ma posso essere decisivo. È questo che fa la differenza”.

Kalulu Tottenham Milan

Kalulu, messaggio a cuore aperto per Pioli: avete sentito?

SU PIOLI: “Si interessa sempre a che uomini siamo fuori dal campo. Perché è questo che ci rende anche i giocatori che siamo. Quando arriviamo chiede come va, come va la famiglia, dove sei stato”.

SUL PASSATO: “Al Milan sono passati tantissimi difensori forti. Io provo a vedere tutti e a prendere il meglio di tutti per essere il giocatore più completo possibile. Io so che posso fare di più di quello che sto facendo. Sono sulla buona strada”.

SUL CAMBIO RUOLO: “Io ero in allenamento e giocavo come terzino destro e sinistro. Poi è arrivato Pioli e mi ha detto: puoi giocare anche centrale sinistro? In quel momento avevo troppa fame per dire che non potevo. Ho pensato: mettimi in campo e vediamo che possiamo fare. La verità è che ero pronto a dare il massimo e dimostrare che ero forte”.