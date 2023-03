Milan, Leao racconta: “Lo Scudetto il ricordo più bello”, poi svela il suo idolo rossonero

Leao è sempre più l’idolo dei tifosi del Milan. In lui rivedono i grandi campioni del passato sbocciati in rossonero. Nonostante la questione rinnovo, sulla quale ha scherzato anche Ibrahimovic, stia andando un po’ per le lunghe, Leao è sempre al centro del progetto rossonero.

Milan, Leao e i migliori momenti in rossonero

Siccome il portoghese è uno dei nuovi idoli della Serie A, specialmente dei più piccoli, il Milan ha sfruttato l’occasione per fare parlare Leao attraverso i suoi canali ufficiali. L’attaccante ha ripercorso la sua carriera, fino all’approdo in rossonero e alle prime grandi gioie.

FOTO: Leao-Milan

Sugli inizi: “Ho subito iniziato a giocare attaccante. Ero veloce ed il mister mi mise subito davanti”. A dimostrazione di quanto l’esperienza possa plasmarti, ma se sei un certo tipo di giocatore le caratteristiche restano per sempre.

Sul Milan: “Il momento più bello con il Milan è stato il mio primo trofeo. Vincere lo Scudetto è stato fantastico“.

Sui suoi idoli: “Il mio idolo rossonero è Maldini. Da piccolo guardavo molto anche Ronaldinho“. Ha toccato due tasti non da poco Leao. La speranza del Diavolo è quella che il portoghese ricalchi le orme delle due stelle rossonere.

Enrico Coggiola