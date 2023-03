Centrocampo Milan, Maldini pesca in Ligue 1: svelato l’obiettivo di mercato

Il Campionato di Serie A deve ancora terminare, ma in casa rossonera si iniziano a fare valutazioni in chiave calciomercato: l’obiettivo è quello di allungare la rosa in termini di qualità, portando rinforzi anche in panchina.

Se per questa stagione Scudetto e Coppa Italia sono sfumati, il Milan rimane in corsa nel percorso europeo: proprio in settimana è arrivata la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, dopo 11 anni dall’ultima volta.

Per la prossima stagione, quindi, è importante rimanere in corsa su più fronti e per fare ciò occorrono rinforzi.

Calciomercato Milan, occhi puntati su Cajuste del Stade Reims

I primi rinforzi in casa Milan riguarderebbe il reparto del centrocampo, che vedrà la partenza certa di Bakayoko e probabilmente quella di Adli.

Milan calciomercato Maldini

La dirigenza rossonera ha puntato gli occhi su un vecchio obiettivo di mercato: come riportato da calciomercato.com, infatti, il Milan starebbe monitorando Jens Cajuste, classe ’99, centrocampista in forza allo Stade Reims.

Al momento il calciatore è legato alla società francese con un contratto fino al 2026, ma il costo del cartellino è ancora relativamente basso. Vedremo se il Milan affonderà il colpo o deciderà di varare su qualche altro giocatore.

Alice Bonora