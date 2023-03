Calciomercato, il Milan punta un centrocampista del Chelsea: l’indiscrezione

L’asse Milano-Londra continua a restare caldo, sia che si parli di Lukaku che di altro. In particolar modo è il Chelsea ad essere uno dei maggior partner di mercato delle milanesi. Inoltre i Blues hanno necessità di vendere dopo il mercato faraonico della sessione invernale.

Calciomercato, le ultime su Loftus-Cheek

Infatti, secondo quanto riportato da Football Insider, il Chelsea avrebbe individuato quali saranno i giocatori da cedere per fare cassa quest’estate. Uno di questi profili è quello di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista jolly del Chelsea.

FOTO: Loftus-Cheek-Chelsea

Secondo Football Insider, sulle sue tracce ci sarebbero cinque club di Premier, Milan e Roma. Inoltre il giocatore viene valutato circa 25/30 milioni di euro. La cifra non è inarrivabile per le squadre di Premier, mentre per Milan e Roma rappresenterebbe un investimento abbastanza importante.

Di conseguenza il Milan dovrà valutare con attenzione il profilo del giocatore. Infatti Lofuts-Cheek ha collezionato un solo assist in 26 presenze in stagione, dimostrando quanta fatica abbia fatto il suo talento a sbocciare. Tuttavia attenzione alle idee del Diavolo: un giocatore con le sue caratteristiche potrebbe rivelarsi interessante nello scacchiere di Pioli. Cifre permettendo.

Enrico Coggiola