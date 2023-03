Adani non ha dubbi: “È stato il miglior giocatore in Champions”

Nonostante le difficoltà di questa stagione, il Milan è riuscito a conquistare il pass per i quarti di finale di Champions League, traguardo storico che potrebbe cambiare le sorti dell’intera stagione.

Tra i protagonisti della doppia sfida contro il Tottenham di Antonio Conte c’è senza alcun dubbio Malick Thiaw, oramai punto fisso della nuova difesa a tre sperimentata da Stefano Pioli, e uno degli artefici dell’ottima prestazione difensiva del Milan.

Adani pazzo di Thiaw: l’elogio in diretta

Durante la consueta diretta su Twitch della Bobo Tv, Lele Adani celebre opinionista ed ex difensore dell’Inter ha elogiato la prestazione del difensore tedesco nel doppio confronto con gli inglesi, di seguito quanto dichiarato:

Malick Thiaw

“Thiaw è stato il miglior giocatore del Milan nelle due partite di Champions League giocate in casa e in trasferta contro il Tottenham”.

Un’affermazione che conferma l’importanza acquisita da Thiaw all’interno dei meccanismi difensivi della squadra guidata da mister Pioli, che non può far a meno di lui per proseguire la corsa in Champions e in campionato.