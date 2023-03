Attacco Milan, sfida di mercato tra Maldini e Giuntoli: svelato l’obiettivo

Continua la preparazione degli uomini allenati da Stefano Pioli in vista del match di domenica prossima, quando i rossoneri scenderanno in campo in occasione della 28esima giornata del campionato di Serie A.

Il Napoli di Luciano Spalletti sarà il prossimo avversario del Milan, match che aprirà un mese infuocato dove entrambe le squadre si sfideranno ben 3 volte tra Serie A e Champions League.

La sfida sul rettangolo di gioco, però, non sarà l’unica tra le due società: Giuntoli e Maldini, infatti, sarebbero pronti a darsi battaglia anche sul mercato in vista dell’estate.

Hojlund Milan Napoli

Milan-Napoli, duello anche sul mercato: Hojlund nel mirino

Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, sia Milan che Napoli sarebbero da tempo sulle tracce di Rasmus Hojlund, baby bomber classe 2003 dell’Atalanta.

L’attaccante danese andrebbe a sostituire ovviamente Giroud, che non garantirà molte altre stagioni sui livelli visti finora, oppure Osimhen che potrebbe partire all’estero dopo la stagione clamorosa fin qui disputata.

La richiesta dei bergamaschi potrebbe partire da 40 milioni di euro, una cifra non indifferente che potrebbe rendere l’attaccante un obiettivo più appetibile per le squadre della Premier League, come Newcastle e Arsenal.