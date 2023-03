Attacco Milan, sfuma un obiettivo di Maldini: andrà in Premier League per 120 milioni di euro

Il Milan sarà costretto a virare su altri obiettivi poiché che un club di Premier ha deciso di offrire una cifra monstre per assicurarsi l’attaccante, da tempo sul taccuino di Maldini.

Difatti, secondo quanto riportato da Sport Bild, il Manchester United sarebbe in netto vantaggio sulla concorrenza per l’acquisto di Randall Kolo Muani dall’Eintracht Francoforte. La dirigenza dei Red Devils è dunque pronta ad agire su precise indicazioni del tecnico Erik ten Hag, che ha individuato in lui il rinforzo adatto per il suo reparto offensivo.

Obiettivo Milan, lo United sbaraglia la concorrenza per Kolo Muani: offerta da 120 milioni

I club interessati all’attaccante francese sono parecchi: tra questi, anche il Diavolo, che già da parecchio tempo monitorava le sue prestazioni e sperava infine di poter formare una nuova coppia d’attacco assieme ad un suo connazionale, il bomber rossonero Olivier Giroud.

Evidentemente, però, Maldini e Massara dovranno cercare altri profili, visto che lo United sarebbe intenzionato ad offrire addirittura 120 milioni di euro pur di sbaragliare la concorrenza e aggiudicarsi il cartellino di Kolo Muani. Una cifra che, ad oggi, è assolutamente impensabile per le casse della società di RedBird.