Milan, i convocati di Francia e Inghilterra: due rossoneri assenti a sorpresa!

Didier Deschamps, CT della Francia, e Gareth Southgate, CT dell’Inghilterra, hanno diramato le convocazioni per i rispettivi appuntamenti. Le due squadre giocheranno due partite valide per le qualificazioni all’Europeo 2024: la Francia con Olanda ed Irlanda, l’Inghilterra con Ucraina ed Italia.

Milan, due assenze tra Francia ed Inghilterra

Nella lista dei convocati della Francia sono presenti tre giocatori del Milan: Mike Maignan, Theo Hernandez ed Olivier Giroud. Fa inoltre notizia l’assenza di Pierre Kaluku che, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe ricevuto una pre convocazione da Deschamps.

Per ciò che riguarda l’Inghilterra non ci sono convocati dal Milan e dalla Serie A. Tuttavia fa scalpore l’ennesima assenza di Fikayo Tomori. Infatti il centrale del Milan, nonostante abbia dimostrato notevoli qualità, continua a non rientrare nei piani di Southgate.

FOTO: Tomori-Milan

Dunque meglio per noi che al Maradona avremo una torre in meno da affrontare. Infatti dalla sfida di Napoli tra gli Azzurri ed i Tre Leoni sarà probabilmente decisiva per la qualificazione ad Euro 2024. Ci presentiamo da campioni in carica e dobbiamo dimostrare di aver quel retaggio.

Enrico Coggiola