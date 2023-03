Fiorentina-Milan, Ibrahimovic a caccia di un record speciale!

Zlatan Ibrahimovic è rientrato, non ancora a pieno regime, ma è rientrato. Lo svedese ha fatto registrare i suoi primi minuti in questa stagione nella vittoria contro l’Atalanta. Ora nel mirino c’è la Fiorentina.

Con ogni probabilità toccherà ancora al partner d’attacco Giroud partire dall’inizio, ma Ibra, partita dopo partita, incrementerà il proprio minutaggio. Fiorentina che, al pari della Roma, è la vittima preferita dell’attaccante svedese, ben 11 le reti realizzate.

Ibra Fiorentina Milan

Ibra alla caccia del record come marcatore più anziano di sempre!

Questo rende ancor più appetibile un record che è alla portata di Ibra. Come riportato nel sito ufficiale dei rossoneri, se lo svedese segnasse contro i viola diventerebbe il marcatore più anziano nella storia della Serie A. Al comando c’è un altro milanista, Billy Costacurta che nel maggio 2007 ha siglato una reta all’età di 41 anni e 25 giorni.

Gli basterà inoltre una sola presenza per fare in modo che il Milan diventi la squadra con la quale ha disputato più partite in campionato della carriera.

Zlatan ha puntato il mirino. Per lui potrebbe essere una serata da incorniciare.