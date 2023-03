Dall’Inghilterra, il Milan segue il centrocampista del Chelsea: vale 25 milioni!

Nonostante il mercato sia momentaneamente fermo, il lavoro di Maldini e Massara continua senza sosta. Nel mirino c’è già la sessione estiva, dove il Milan proverà a rinforzarsi dove possibile, investimenti permettendo.

Il Milan punta Loftus Cheek: idea per giugno!

Secondo quanto riportato dal portale inglese The Telegraph, i rossoneri avrebbero già individuato il nome per il centrocampo. Maldini e Massara starebbero seguendo Ruben Loftus Cheek, nazionale inglese in uscita dal Chelsea.

Loftus Cheek Milan

Il giocatore, considerato uno dei più grandi prospetti delle giovanili, sta faticando a trovare spazio nelle file di Potter, anche per via dei clamorosi investimenti fatti dal club nelle ultime sessioni di mercato.

Quanto vale Loftus Cheek? Le ultime sull’operazione

In estate potrebbe dunque lasciare Londra e il Milan è senza dubbio una delle possibili soluzioni. Il suo valore è di 25 milioni di euro, ma la sua volontà risulterà decisiva.

Il Chelsea potrebbe lasciarlo partire anche per cifre inferiori, così come fatto per l’operazione che ha riportato momentaneamente Lukaku all’Inter.