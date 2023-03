Milan-Salernitana, novità tra i campani: Sousa prova la mossa a sorpresa!

Missione Champions League. Dopo la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione europea di mercoledì ai danni del Tottenham di Antono Conte, per il Milan è tempo di rituffarsi in campionato e ad attendere i rossoneri c’è l’insidia Salernitana a San Siro.

Gli uomini di Paulo Sousa sono a caccia di punti salvezza dopo la vittoria dello Spezia di Semplici contro l’Inter ed il pareggio interno del Verona contro il Monza.

Se Pioli varerà un pò di turnover con De Kaetelaere che scalpita per una maglia da titolare al posto di Brahim Diaz e Tonali che andrà in panchina, ci saranno tanti stravolgimenti nello scacchiere granata.

Candreva Salernitana Serie A Sousa

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, se in difesa non ci saranno novità importanti, discorso diverso per quanto riguarda il centrocampo.

A destra spazio per Mazzocchi, a sinistra invece agirà Bradaric, mente in mezzo, oltre a Coulibaly e Crnigoj, la novità potrebbe essere Antonio Candreva, che operebbe in questo caso da mezzala. In avanti Piatek e Dia sembrano in vantaggio.