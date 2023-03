Milan, la top 11 creata dall’intelligenza artificiale: Donnarumma in porta, tanti gli esclusi

L’intelligenza artificiale consiste in una nuova frontiera della tecnologia. Stavolta, però è stata sfruttata per curiosi scopi calcistici da parte della redazione di Sky Sport, la quale ha instaurato una interessante chiacchierata a tema calcio con il bot Chat GPT.

Questo sistema si pone l’obiettivo di simulare i comportamenti umani in una conversazione in cui puoi porre delle domande ad una macchina per ottenere delle risposte corrispondenti a quelle di una persona. Gli è stato chiesto, quindi, di stilare una top 11 di 15 big italiane ed europee limitando l’arco temporale a partire dal 1980.

Gigio Donnarumma al Milan

Milan, la top 11 stilata dall’intelligenza artificiale

Fra queste big, c’è anche il Milan e le risposte sono state sorprendenti nel 4-3-1-2 scelto dalla chat bot. In porta, infatti, ad essere scelto è Gigio Donnarumma: escluso, quindi, il portiere die trionfi in Champions Nelson Dida. In difesa, invece, l’escluso è Cafu, a favore di una retroguardia composta da Tassotti, Baresi, Nesta e Maldini.

A centrocampo, gli scelti sono Rijkaard, Pirlo e Seedorf, mentre in avanti la chat bot ha selezionato Savicevic alle spalle di Van Basten e Inzaghi. Spiccano, quindi, le assenze di autentiche icone rossonere come Gullit e Shevchenko. Di seguito l’11 completo:

TOP 11 ALL TIME MILAN: Donnarumma; Tassotti, Baresi, Nesta, Maldini; Rijkaard, Pirlo, Seedorf; Savicevic; Van Basten, Inzaghi