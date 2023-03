Morata si avvicina al Milan? Le ultime sull’ex attaccante della Juventus!

Non certo una novità in casa rossonera la necessaria ricerca di un rinforzo alle aree offensive. Si proietta così verso la prossima finestra di mercato, il Milan, puntando in particolare adesso su Alvaro Morata dell’Atletico Madrid, come riportato sulla Gazzetta dello Sport.

Un obiettivo, quello di ottenere il classe ’92 spagnolo, che dovrebbe richiedere del resto non poche risorse al club di Milano, vista la natura non indifferente in cui consisterebbe l’ingaggio di Morata. Lo spagnolo costava infatti già alla Juventus ben 5 milioni all’anno, cifra poi aumentata con il passaggio all’Atletico Madrid. Che i rossoneri possano sostenere il peso comportato da un’eventuale offerta?

Un contesto complesso in cui il Milan tuttavia, pronto a colmare il vuoto in area di rigore e dare maggiore sostegno a Giroud con una figura come Morata, potrebbe già meditare su diversi assi da sfruttare come espedienti per fare uleriore cassa.

Maldini, Milan

Milan verso Morata: le eventuali cessioni per accrescere la cassa rossonera

Oltre ai risparmi, da considerare ci sarebbero naturalmente le cessioni. In procinto di partire dal Milan ci sarebbero infatti gli stessi Rebic e Ballo-Touré che, diretti verso mercati esteri, dovrebbero già portare ai rossoneri intorno ai dieci milioni.

Delle cifre che subirebbero poi indubbiamente un’impennata con l’eventuale cessione di Leao, nonostante permangano ancora notevoli dubbi sul suo futuro, visto anche l’importante vuoto che lascerebbe.

Da non dimenticare, in vista di un auspicabile aumento del budget rossonero, il premio della qualificazione alla prossima Champions, con un incasso di ben 50 milioni da mettere subito a disposizione del mercato.