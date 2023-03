Napoli-Milan, novità sulle condizioni di Ibrahimovic

Il Milan si appresta a tornare in campo per la prima delle tre sfide contro il Napoli previste per il mese di aprile. I rossoneri e gli azzurri, infatti, si incroceranno domenica in campionato al Maradona per poi rincontrarsi nella doppia sfida dei quarti di finale di Champions League.

I ragazzi di Pioli dovranno ritrovare la condizione migliore dopo un periodo in chiaroscuro, dove la soddisfazione del passaggio del turno in Champions ha fatto da contrappeso agli altalenanti risultati in campionato.

Zlatan Ibrahimovic

Milan, le ultime sugli infortunati

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fornisce le novità riguardo ai milanisti infortunati in vista di un mese così denso di impegni. Secondo il quotidiano, saranno sicuramente assenti a Napoli Kalulu, infortunatosi in nazionale, e il non ancora recuperato Messias.

Ibrahimovic, invece, sta smaltendo un fastidio al ginocchio di ritorno dalla nazionale. Tale problema non preoccupa però particolarmente: le sue condizioni verranno monitorate meglio nei prossimi giorni ma non sembra in dubbio la sua presenza per la gara di campionato di domenica.