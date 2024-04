“Scelto l’erede di Giroud”: Milan, c’è l’annuncio sul nuovo attaccante

Prosegue il toto attaccanti in casa Milan. La società potrebbe aver individuare il profilo su cui mirare durante la prossima sessione di mercato.

In via Aldo Rossi è iniziato un lungo periodo che si può sintetizzare in tre parole: “Lavori in corso”. Dopo aver abbandonato le ambizioni per la stagione corrente, è già tempo di progettare la prossima.

Le porte girevoli di casa Milan potrebbero coinvolgere diversi protagonisti rossoneri. Dall’allenatore ai pilastri della squadra, tutti possono salutare. Chi è sicuro di dire addio a fine giugno è Olivier Giroud, colui che ha sfatato la maledizione della numero 9.

Al posto del francese dovrà essere ingaggiato un centravanti all’altezza della situazione. La dirigenza è intenzionata a virare su un profilo giovane e futuribile. I nomi sono già ben noti agli appassionati. Joshua Zirkzee stuzzica l’interesse dei piani alti.

Per arrivare l’olandese servirà mettere da parte una buona somma. Gruzzoletto che potrebbe essere ricavato dagli eventuali riscatti, su tutti quelli di Charles De Ketelaere e Alexis Saelemaekers, carta giocabile come contropartita con il Bologna nell’affare Zirkzee.

Rimane tuttavia caldo il profilo di Benjamin Sesko. La punta classe 2003 del Lipsia ha attratto numerosi top club europei, ma il Milan potrebbe affondare il colpo nelle prossime settimane.

Milan, Zirkzee e Sesko i prediletti: novità sullo sloveno

Ai microfoni di Rai Sport Michele Fratini, talent scout ed esperto di mercato, ha rivelato l’interesse del Diavolo per l’attaccante, come affermato di seguito:

“È un attaccante che segna. Gioca nel Lipsia, società cresciuta tantissimo che lotta ogni anno nel campionato tedesco. Lo vorrebbero in tanti, prima tra tutte il Milan che cerca un erede di Giroud.“

Fratini ha specificato come la società rossonera non sia l’unica ad aver messo nel mirino Sesko, che fa girare la testa a vari club in giro per l’Europa. Il talent scout ha evidenziato tutte le doti del 21enne centravanti come segue:

“Sesko è sul taccuino di molti, perché segna e fa bene il suo lavoro. Leve lunga, mole fisica. Fa reparto da solo, si destreggia tra gli avversari.”

Al termine del campionato, se non prima, il Milan scarterà una delle due opzioni per puntare tutto sull’altra. Sicuramente Sesko non ha nulla da invidiare ad un attaccante tecnico e di grande qualità come Zirkzee.

Le statistiche parlano per lo sloveno. 15 reti e due assist in 39 apparizioni totali tra Bundesliga, Champions League e Coppa di Germania per un totale di un gol ogni 124′ sono un ottimo biglietto da visita per un calciatore giovane ma già destinato a diventare un campione.