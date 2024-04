Milan, cambia tutto per Lopetegui: le ultime

In arrivo importanti notizie sull’approdo dell’allenatore spagnolo in rossonero, i tifosi seguono attentamente la vicenda.

Il Milan si prepara al prossimo impegno di campionato, in programma domenica alle ore 18 contro il Genoa. I ragazzi di Stefano Pioli sono chiamati a invertire il deludente trend delle recenti sfide, nelle scorse cinque sfide sono arrivati due pareggi e tre sconfitte. Proprio queste ultime – contro Roma in Europa League e Inter nel derby – hanno determinato la stagione dei rossoneri e, molto probabilmente, anche il futuro del tecnico parmigiano. I tifosi chiedono un cambio tecnico, le sei sconfitte consecutive contro i cugini interisti pesano come un macigno.

Sembra ormai essere certo l’addio dell’ex Lazio, la dirigenza milanista ha già iniziato un ampio casting per trovare il suo sostituto. Sono tanti i nomi accostati alla panchina meneghina, da Lopetegui a Van Bommel, passando per Conte o Thiago Motta. Tuttavia i piani alti del club pare siano ancora indecisi sul profilo su cui puntare per le prossima stagioni. Il nome più caldo è senza dubbio quello di Julen Lopetegui, ex allenatore del Real Madrid che, però, non ha trovato l’approvazione della tifoseria del Diavolo, come dimostrato dalla rivolta social. Attenzione, perché sul probabile arrivo del tecnico spagnolo al Milan sono in arrivo importanti novità, i tifosi seguono la vicenda.

Milan, si raffredda la pista Lopetegui: sirene dalla Premier

Con ogni probabilità, a fine stagione il Milan saluterà Stefano Pioli dopo quasi cinque anni di gestione che hanno fruttato uno Scudetto e una semifinale di Champions League. La dirigenza milanista è a lavoro per individuare il profilo ideale che consenta di rimanere competitivi e puntare alla vittoria del campionato, il casting è aperto. Il tecnico più discusso, soprattutto negli ultimi giorni, è stato Julen Lopetegui, ma attenzione perché la trattativa c0n l’allenatore spagnolo sembra essersi raffreddata. Infatti, come riferito da Il Corriere della Sera, l’ex Real è finito nel mirino di West Ham – con cui ci sarebbero già stati contatti – e Manchester United, inseritosi con prepotenza nelle ultime ore.

Il club britannico starebbe valutando concretamente il classe ’66, l’interesse è reale e il Milan rischia di essere incredibilmente beffato. Ibrahimovic potrebbe scendere in campo in prima persona, in casa rossonera si studia attentamente l’allenatore che possa riportare qualche trofeo in Via Aldo Rossi. I tifosi attendono di conoscere nuovi sviluppi sulla vicenda, il futuro del Diavolo dipenderà dalle scelte dei prossimi giorni.