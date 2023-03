Napoli-Milan, ci sarà Ibrahimovic al Maradona? Le ultime sulle sue condizioni

Ormai chiuso il capito nazionali è il momento di tornare a guardare il campo. Il Milan è tornato ad allenarsi in vista del big match con il Napoli di domenica sera che andrà in scena al Maradona. Il lavoro di Pioli e del gruppo squadra potrebbe rivelarsi utile anche in chiave Champions.

Milan, il report dell’allenamento

Il Milan si è trovato questa mattina per svolgere la seduta di allenamento. Dopo la colazione, consumata in gruppo, la squadra si è recata in palestra per la consueta attivazione muscolare e per alcuni esercizi di forza.

Dopodiché il gruppo squadra è sceso in campo agli ordini di Pioli e del suo staff. Il riscaldamento è stato ultimato sul campo con diversi torelli, prima di svolgere il cuore dell’allenamento. Pioli ha fatto esercitare i suoi con diversi esercizi sul possesso palla.

FOTO: Ibrahimovic-Milan

Per chiudere la seduta la squadra ha giocato un’amichevole in famiglia con la Primavera su due tempi da 15′. Nella globalità dell’allenamento è importante sottolineare la presenza del CEO Giorgio Furlani e il lavoro personalizzato svolto da Ibrahimovic, che non ha però svolto esami di rilievo.

Enrico Coggiola