Astori, il fratello Bruno: “Pioli ci è stato molto vicino in questi anni”

Fiorentina-Milan non sarà una partita come tutte le altre di questo weekend: Fiorentina-Milan sarà una partita molto emozionante, in un Franchi gremito di gente.

Oggi, 4 marzo, ricorre l’anniversario della morte di Davide Astori, ex calciatore cresciuto nelle giovanili del Milan e che ha giocato per Cagliari, Roma e Fiorentina: in quella maledette domenica, Astori ha lasciato un vuoto incolmabile nei suoi compagni di squadra e nell’allenatore dei Viola, Stefano Pioli.

In ricordo di Astori, l’intervista al fratello Bruno e le parole su Pioli

A distanza di 5 anni dalla sua scomparsa, il ricordo di Astori è ancora vivo, grazie all’associazione che famigliari, amici e ex compagni di squadra hanno voluto aprire in sua memoria.

In un’intervista a Cronache di Spogliatoio, il fratello di Astori, Bruno, ha voluto ringraziare tutte le persone che in questi 5 anni hanno collaborato con l’associazione.

Durante il suo intervento, il fratello ha voluto omaggiare Stefano Pioli, l’allenatore che in quella tragica domenica era sulla panchina della Fiorentina, e ora attuale tecnico del Milan:

In questi anni Stefano ci è stato molto vicino. Ci siamo tenuti in costante rapporto perché lo reputo una persona con valori del tutto coerenti con quelli di Davide. Queste coincidenze mi fanno pensare che mio fratello ci stia dando una mano a portare avanti ciò che ha lasciato.

Anche l’allenatore Pioli si è reso disponibile ad aiutare l’associazione in questi anni.

