Verso Udinese-Milan: Pioli sorprende in attacco!

Tutto l’ambiente aspetta con trepidazione il sorteggio in data odierna di Nyon che delineerà la prossima avversaria in Champions League. Un traguardo che il Milan non otteneva da ben undici anni, che conferma quanto di buono costruito nelle ultime stagioni.

Pioli, però, deve per forza pensare anche al campionato, con un posizionamento tra le prime quattro ancora tutto da conquistare. Infatti, il diavolo si trova appena ad un punto sopra la Roma (attualmente quinta), sempre con l’incognita Juventus ancora in attesa di sentenza definitiva. Il prossimo avversario dei rossoneri sarà l’Udinese, partita in programma domani sera alla Dacia Arena, a partire dalle 20:45. Il mister non ha ancora deciso la formazione titolare, soprattutto per quanto riguarda il pacchetto offensivo.

Pioli Udinese

-1 alla trasferta di Udine, Ibrahimovic scalpita per una maglia da titolare

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di TuttoSport – causa assenza di Giroud per squalifica – Pioli ha provato Ibrahimovic nella formazione titolare. Il francese, infatti, ha rimediato un’ammonizione molto ingenua nel match pareggiato contro la Salernitana.

Per l’attaccante svedese si tratterebbe di un ritorno dal 1′ dopo più di un anno dall’ultima volta. La sua ultima presenza risale infatti a Milan-Juventus datato 23 gennaio 2022. La speranza dei tifosi rossoneri rimane quella di vedere ancora il loro numero 9 decisivo, come in occasione della scorsa stagione, dove decise il match della Dacia Arena con un gol in rovesciata.