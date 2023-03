Primavera Milan, brutto stop per i rossoneri: la classifica aggiornata

Da una parte il Campionato, dall’altra la Youth League: due percorsi che, fin qui, percorrono due binari diversi. Da una parte fatica e poca continuità, dall’altra vittorie e desideri che possono diventare realtà.

La formazione della primavera rossonera, allenata da Abate, non riesce a replicare in Campionato l’impresa che invece sta realizzando in chiave europea: il Milan, infatti, fra un mese giocherà la semifinale di Youth League a Nyon. Discorso diverso in Campionato, dove la formazione rossonera fa fatica e non trova continuità.

Empoli-Milan Primavera, risultato finale e classifica aggiornata

Allo Stadio Comunale di Petroio, il Milan ha affrontato l’Empoli: dopo un primo tempo chiuso a reti inviolate, a sbloccare il risultato è stata la squadra toscana, portandosi sul doppio vantaggio in pochi minuti.

Milan Empoli Primavera

Ad accorciare le distanze per i rossoneri è Sia, su assist di Alesi. Nel finale il Milan troverebbe anche il gol del pareggio, annullato poi dall’arbitro per fuorigioco.

Brutta sconfitta dunque per i ragazzi della primavera del Milan, che in Campionato non riescono a trovare continuità: attualmente si trovano a 27 punti, a +3 dalla zona dei Play Off di retrocessione.